Rode Duivel Jason Denayer deelt schop uit in vechtpartij, maar: "Het was louter defensief bedoeld"

Mathieu Goedefroy

24/05/17 - 09u42

video Jason Denayer is zondag - naar eigen zeggen ongewild - betrokken geraakt bij een vechtpartij in Brussel. Na een nachtje feesten in discotheek Mirano zou de verdediger van Manchester City zijn beste vriend hebben willen verdedigen toen die aangevallen werd. Op beelden is te zien hoe Denayer daarbij een schop uitdeelt. De Brusselse lokale politie laat weten geen pv te hebben opgesteld tegen de (voormalige) Rode Duivel.

Op de beelden - die intussen de ronde doen op Facebook - is te zien hoe Denayer een trap uitdeelt. "Dat kan agressief gepercipieerd worden, maar het is duidelijk een defensieve reactie van Jason", aldus zijn manager Jesse De Preter in een telefonische reactie aan deze krant. "Wat natuurlijk niet in de eerste video te zien is, is dat de persoon die de trap krijgt, op hetzelfde moment de beste vriend van Jason halfdood aan het slaan is. Zijn reactie was er een van paniek en bescherming. Jason wilde het geweld net doen stoppen."



De feiten deden zich voor aan discotheek Mirano, in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node. "Jason was dit weekend twee dagen in België, omdat hij vrijaf had gekregen van zijn club. Hij besloot een nachtje te gaan stappen met zijn beste vrienden, maar toen ze 's morgens de discotheek verlieten ging het mis", aldus De Preter. "Jason stapte rustig naar zijn wagen, wat verder in de straat, toen hij plots lawaai hoorde achter zich. Toen hij zich omdraaide zag hij hoe zijn beste vriend in een schermutseling betrokken was geraakt. Jason riep op om te stoppen, maar zonder effect. Pas toen zijn vriend tegen de grond gewerkt werd en helemaal in mekaar getimmerd werd, heeft Jason gereageerd. Het klopt dat hij daarbij een trap heeft uitgedeeld, maar dat was louter defensief bedoeld." Later is het incident geëscaleerd tot een massale vechtpartij, waarbij de Brusselse politie moest tussenkomen. Daarbij was Denayer echter niet meer betrokken. "Van zodra zijn vriend gered was, is Jason naar zijn auto gelopen. Die was intussen ook half gesloopt, maar hij is toch kunnen wegrijden. Hij is zelf heel erg geschrokken van het incident. In een tweede video (zie hieronder, red.) is trouwens te zien hoe Jason pas reageert wanneer zijn vriend écht in de problemen komt."