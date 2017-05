Rode Duivel spendeert maar liefst half miljoen euro aan huwelijk met zijn ex-Miss België

SW

19/05/17 - 10u39

Carrasco en Happart stappen weldra in het huwelijksbootje. © Instagram.

Yannick Carrasco en Noémie Happart stappen binnenkort in het huwelijksbootje. Het koppel is ruim twee jaar samen en nu hebben ze ook beslist om elkaar het ja-woord gegeven. Volgens de krant Sudpresse zullen kosten noch moeite worden gespaard voor het huwelijk. Het prijskaartje zou oplopen tot 500.000 euro.

De winger van Atletico Madrid en de Miss België van 2013 zouden het trouwfeest verspreiden over drie dagen. Eind juni trekt het koppel richting Château de La Hulpe in Waals-Brabant, waar het feest doorgaat. Maar eerst trouwen ze voor de wet in Luik, waar Noémie's roots liggen.



Het feest wordt in goede banen geleid door een privé-catering en volgens Sudpresse zou het totaalplaatje de Rode Duivel en zijn toekomstige vrouw zo'n 500.000 euro kosten.