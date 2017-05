Rode Duivel Thomas Meunier out voor Tsjechië en Estland

SW

Thomas Meunier ondergaat donderdag in de Qatarese hoofdstad Doha een kijkoperatie aan de linkerenkel en staat daardoor ongeveer zes weken aan de kant, zo maakte zijn club Paris Saint-Germain vandaag bekend.

"Meunier heeft Parijs samen met clubdokter Eric Rolland vandaag verlaten om morgen in Qatar geopereerd te worden in het Aspetar-ziekenhuis, de medische partner van PSG", klinkt het in de clubmededeling. "De Belgische international, die in zijn eerste seizoen 36 wedstrijden speelde voor PSG, staat ongeveer zes weken aan de kant. De club wenst hem een spoedig herstel."



Naast de slotspeeldag in Frankrijk moet de 25-jarige Meunier ook de eerstvolgende twee interlands met de Rode Duivels missen. Op 5 juni oefenen de troepen van bondscoach Roberto Martinez in eigen huis tegen Tsjechië, vier dagen later (9 juni) nemen ze het in Tallinn op tegen Estland op de zesde speeldag in WK-kwalificatiegroep H. Een stevige streep door de rekening van de Spanjaard, want Meunier is steevast basisspeler onder Martinez en heeft als rechtervleugel in de 3-4-2-1 opstelling een sleutelpositie.