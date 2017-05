Dit is wat bondscoach Martínez te zeggen heeft over de mogelijke transfers van Hazard & Courtois naar Real

Yari Pinnewaert

11/05/17 - 11u15 Bron: Proximus 11, RTBF

© belga.

Voor de halve finale van de Champions League van gisteren tussen Atlético en Real Madrid heeft bondscoach Roberto Martínez voor de camera's van Proximus 11 zijn licht laten schijnen over de geruchten als zouden Eden Hazard en Thibaut Courtois deze zomer van Chelsea naar Real overstappen.

De Spaanse bondscoach is ervan overtuigd dat beide Rode Duivels niet zouden misstaan bij Barcelona of Real Madrid. "Het volstaat om eventjes te kijken naar wat Eden Hazard allemaal al heeft gerealiseerd bij Chelsea. Hij heeft zijn ploeg naar een titel gestuwd, heeft nadien een moeilijkere periode gehad maar is daar sterker dan ooit uit gekomen. Hij is zonder twijfel dé belangrijkste bouwsteen in het nieuwe project van Antonio Conte", zo liet de oefenmeester zich ontvallen.



