Advocaat Nainggolan: "Geen sprake van 2 promille in bloed"

Door: Patrick Lefelon

13/04/17 - 07u18

© photo news.

Radja Nainggolan (28) heeft de Antwerpse strafpleiter Walter Damen ingeschakeld om een einde te maken aan de heisa rond zijn positieve alcoholcontrole. "Ik kan stellig bevestigen dat er geen sprake is van 2 promille. Ik heb het proces-verbaal gelezen", zegt Damen.

Walter Damen werd woensdagmiddag geraadpleegd door Nainggolan. Hij had schoon genoeg van alle insinuaties in de media als zou hij met 2 promille in zijn bloed hebben rondgereden in Sint-Niklaas.



Damen: "Radja heeft mij uitgelegd dat hij een gezellige avond had met vrienden, zoals veel voetballers na een match. Daarbij is iets gedronken en dat is geen doodzonde. Het verklaart wel de positieve alcoholtest bij de politie. Van dronkenschap of 2 promille alcohol in het bloed is geen sprake. Radja heeft na de gebruikelijke procedure trouwens zijn rijbewijs teruggekregen. Niemand, ook de politie niet, heeft vastgesteld dat Radja aan het rijden was. De wagen stond stil op de pechstrook, met de vier deuren open. Radja heeft niemand in gevaar gebracht, laat dat duidelijk zijn."



Volgens Damen zal Nainggolan het voorval toelichten als de voetbalbond hem daarom vraagt. "Ik verwacht dat de voetbalbond, mochten ze hem willen horen, geen voorbarige conclusies trekt en het onderzoek afwacht zoals dat voor elke burger gebeurt. Tot op heden heeft Radja Nainggolan geen uitnodiging van de voetbalbond gekregen."