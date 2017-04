Bevestigd: Rode Duivels oefenen tegen Tsjechië in Brussel

Bewerkt door: Glenn Bogaert

De oefeninterland van de Rode Duivels tegen Tsjechië wordt op maandag 5 juni om 20u45 in het Brusselse Koning Boudewijnstadion gespeeld, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag bekend. De voorverkoop voor leden van fanclub 1895 start morgen.

De oefenpot werd eind februari al aangekondigd, maar de locatie moest toen nog vastgelegd worden. De wedstrijd dient als voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag 9 juni in Estland op de zesde speeldag in kwalificatiegroep H. België leidt in groep H na vijf speeldagen met 13 punten voor Griekenland (11), Bosnië & Herzegovina (10), Cyprus (4), Estland (4) en Gibraltar (0).



Tsjechië is de huidige nummer 46 op de FIFA-wereldranking, waarin de Rode Duivels op de zevende plaats staan. Sinds het uiteenvallen van Tsjecho-Slowakije in 1993 speelde België al zes keer tegen Tsjechië, de laatste keer in de zomer van 2009. Toen gingen ze in een oefeninterland in Teplice met 3-1 onderuit, Jan Vertonghen zorgde toen voor het enige Belgische doelpunt. Met twee zeges, een draw en drie nederlagen is de oogst tegen de Tsjechen tot nu toe aan de magere kant.



Destijds was Tsjechië echter een pak sterker dan het elftal dat nu na vijf speeldagen pas op de derde plaats staat in WK-kwalificatiegroep C. Vorige zomer sneuvelden ze op het EK in Frankrijk al in de groepsfase, terwijl ze vier jaar eerder in Polen en Oekraïne nog goed waren voor een stek in de kwartfinales. In 2004 deden ze nog beter met een halve finale in Portugal, hun beste resultaat behaalden ze in 1996. Toen had Duitsland in de verlengingen van de finale een 'golden goal' van Oliver Bierhoff nodig om Tsjechië van de Europese titel te houden.