Radja Nainggolan formeel: "Ik reed niét dronken"

12/04/17 - 06u00

Radja Nainggolan (28) leert niet uit zijn fouten. De ochtend na België - Griekenland blies hij om 7 uur 's ochtends positief bij een alcoholcontrole. De Rode Duivel bevestigt, maar: "Ik zat in een stilstaande wagen. Ik heb niét dronken gereden." De KBVB wil eerst de feiten vaststellen voor "een interne procedure" op te starten.

't Is een publiek geheim: Radja Nainggolan is een levensgenieter. Zo steekt de AS Roma-middenvelder niet onder stoelen of banken dat hij geregeld sigaretten rookt. Daarnaast houdt hij ervan om op vrije dagen op stap te gaan. Het gebeurde eerder dit seizoen voor de interland tegen Cyprus, toen hij in Antwerpen feestte. Bondscoach Roberto Martínez, die de nadruk legt op een professionele attitude, passeerde zijn speler voor de tweeluiken Nederland-Estland en Bosnië-Herzegovina-Gibraltar. Het heette toen officieel dat Nainggolan 'niet fit' en 'niet in vorm' was - een drogreden.



Nu doet Nainggolan, die weer opgevist was door Martínez, zijn reputatie als feestbeest alle eer aan. Na de interland tegen Griekenland op 25 maart en drie dagen voor Rusland - België trok de Antwerpenaar naar Club Exo, een discotheek in Sint-Niklaas. Toen hij om 7 uur 's ochtends naar huis trok, kreeg Nainggolan pech. In Duivelskringen horen we dat hij een platte band had na aanraking met een stoeprand. Volgens onbevestigde bronnen zou hij alleen in de auto gezeten hebben.



