Nainggolan blies positief na België-Griekenland, maar: "Ik reed niet dronken"

Door: redactie

11/04/17 - 12u45

Op Instagram bewees Radja dat hij zijn rijbewijs wél nog heeft. © kos.

Op zondag 26 maart, de ochtend na de interland tussen België en Griekenland, heeft Radja Nainggolan positief geblazen op alcoholgebruik. Dat bevestigt hij aan onze redactie, maar de Rode Duivel benadrukt dat hij niet dronken gereden heeft. Hij zat naar eigen zeggen in een stilstaande wagen.

Om 7 uur 's ochtends heeft de politie Radja Nainggolan in Sint-Niklaas aan een alcoholtest onderworpen. De middenvelder blies daarbij positief, zegt hij. "Maar ik was helemaal niet dronken, ik had hoogstens een glas te veel gedronken. Bovendien heb ik niet gereden. Een nuchtere vriend van mij zat achter het stuur. Plots kregen we een platte band, waarna die vriend naar zijn nabijgelegen woning is gewandeld om een oplossing te zoeken."



"Ik heb gewacht achter het stuur in de wagen, waarna een politiepatrouille gepasseerd is en mij heeft laten blazen. Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben, want ik zat in een stilstaande wagen, maar ik heb daarna mijn boete betaald. Mijn rijbewijs heb ik nog steeds, ik denk niet dat er nog een gevolg aan komt."



Rest het feit dat Nainggolan drie dagen voor de oefenmatch tegen Rusland in een discotheek zat tot 's ochtends vroeg. Is dat dan wel professioneel? "De wedstrijd tegen Griekenland was pas laat gedaan en het werd die nacht zomeruur. Ik heb gewoon iets gedronken met vrienden, meer was er absoluut niet aan de hand. Dit zogezegde incident is helemaal opgeblazen."



Klacht ingediend

Nainggolan kan er zelf alvast niet mee lachen dat de politie van Sint-Niklaas het verhaal in detail naar buiten heeft gebracht. Volgens onze informatie werd ook al een klacht ingediend tegen het korps wegens inbreuk op de privacy.