Neen, écht geliefd lijkt Witsel toch nog niet te zijn in China

Witsel wist even niet wat er gebeurde. © kos.

video Axel Witsel boekte eergisteren zijn tweede competitiezege met Tianjin Quanjian, maar de Rode Duivel heeft ook deze week flink moeten incasseren. Toen Witsel Bit-Garam Yoon, de spits van tegenstander Yanbian, op de hielen zat, gaf de Zuid-Koreaan onze landgenoot immers vanuit het niets een slagje.

Witsel ging meteen tegen de grond en greep zich naar het aangezicht. Zijn ploegmaats gingen protesteren bij de scheidsrechter, maar dat leverde niets op. Yoon kreeg geen kaart voor zijn reactie, tot ontsteltenis van Witsel zelf.



En het was niet de eerste keer dat Witsel het slachtoffer was van een gemene fout. Ook tijdens zijn tweede wedstrijd in de Chinese Super League werd Witsel al hard aangepakt. Shanghai Shenhua-speler Qin Sheng trapte geniepig op de voet van de Rode Duivel, maar de scheidsrechter trad toen wél op.



Hij duwde Qin een rood karton onder de neus en de Chinees zit momenteel een schorsing van maar liefst zes maanden uit voor de fout van de middenvelder. Echt geliefd lijkt Witsel ons dus toch nog niet in China...