Nu ook officieel: Duivels zakken van vijf naar zeven op FIFA-ranking, historisch dieptepunt voor Oranje

Bewerkt door: Glenn Bogaert

6/04/17 - 10u12 Bron: Belga

© photo news.

De Rode Duivels moeten vandaag twee plaatsen inleveren op de nieuwe FIFA-ranking. België staat nu zevende. Daarmee wordt het nieuws bevestigd dat we u onlangs langs deze weg én in onze krant wisten te melden. Onze Nederlandse buren verliezen dan weer elf plaatsen en zijn nu pas 32ste. Een historisch dieptepunt. Zelfs Iran en Senegal doen beter dan het krasselende Oranje.

Sinds de publicatie van het vorige klassement op 9 maart speelde het team van bondscoach Roberto Martinez twee interlands. Het WK-kwalificatieduel in Brussel tegen Griekenland eindigde op 1-1, een oefenduel in Sotchi tegen Rusland werd 3-3. België totaliseert 1.281 punten, tegen 1.379 punten vorige maand. Op de FIFA-ranking wisselen de Duivels van plaats met Colombia, dat van zeven naar vijf wipt.



Wissel van de macht

Brazilië, dat als enige land (naast organisator Rusland) al zeker is van WK-deelname, is voor het eerst sinds 2010 weer de nummer 1. De Seleçao neemt de leidersplaats over van Argentinië. Dan volgen Duitsland en Chili. Frankrijk is zesde. Bosnië & Herzegovina blijft op plaats 29 de hoogst gerangschikte tegenstander van België in WK-kwalificatiegroep H, voor Griekenland (39e, +7), Cyprus (96e, +18), Estland (101e, +18) en Gibraltar (206e, -1).



Oefenen tegen Tsjechië

Hun volgende wedstrijd spelen Eden Hazard en co op maandag 5 juni. Dan ontvangt België in een oefenduel Tsjechië. Vier dagen later, op 9 juni, staat in de WK-voorronde een verplaatsing naar Estland op het programma. België leidt in groep H na vijf speeldagen met 13 punten voor Griekenland (11), Bosnië & Herzegovina (10), Cyprus (4), Estland (4) en Gibraltar (0). De volgende FIFA-ranking wordt op 4 mei bekendgemaakt.