"Deze generatie weet niet hoe het een groot toernooi moet winnen. Dus wat je zeker niet mag doen, is druk opleggen"

Bondscoach Roberto Martínez herhaalde in een interview met het Britse voetbalmagazine 'FourFourTwo' zijn ambitie om met de Rode Duivels volgend jaar in Rusland wereldkampioen te worden.

"Als je ergens een job aanneemt moét je de droom hebben iets te winnen - zoniet is het zinloos eraan te beginnen. Het Belgische voetbal is te vergelijken met wat Spanje jaren geleden meemaakte: enórm veel talent, maar het is lastig om dat eerste grote toernooi te winnen. Deze generatie weet niet hoe dat voor elkaar te krijgen; dus wat je zeker niét mag doen, is de druk opleggen van 'moéten winnen'."



In het interview gaat Martínez ook dieper in op de defensieve problemen. "We moeten proberen een oplossing te vinden voor de onzekerheid rond Kompany, Vermaelen en Lombaerts, die weinig aan spelen toekomen. Tegelijkertijd moet deze selectie een manier vinden om wedstrijden te winnen wanneer het eens minder loopt."