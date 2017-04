Lombaerts was in buurt van metrohalte toen de aanslag werd gepleegd: "Ik ken de plek goed"

TL

3/04/17

video Sint-Petersburg werd vandaag opgeschrikt door een ontploffing in het metrostel, een vervoersmiddel waarvan in de Russische stad gretig gebruik wordt gemaakt. Ook Rode Duivel Nicolas Lombaerts neemt geregeld de metro op de plaats van de aanslag. Vandaag was hij zelfs vlakbij, vertelt hij aan VTM NIEUWS.

"Om het verkeer te mijden, nemen we soms de metro", aldus Lombaerts. "Ik ken de plek goed, het is één van de drukste metrostations van Sint-Petersburg. Ik hoorde dat er per week anderhalf miljoen mensen passeren en het is dus wel een redelijk drukke halte."



"Op het moment van de aanslag, reden we net in de buurt van het metrostation, denk ik. We kwamen van de luchthaven en toen we thuis kwamen, hoorden we dat er een aanslag was gepleegd. Maar we hebben geluk gehad en zagen er niks van."



"Ik zag wel veel politie, maar ik dacht dat dat was omdat Poetin in de stad vertoefde met de Wit-Russische president. Misschien is het dus wel geen toeval dat de aanslag net vandaag gebeurde."