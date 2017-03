Rudy Nuyens

30/03/17 - 06u17

© photo news.

"Deze prestatie van Youri Tielemans maakt het voor mij zeer moeilijk om hem nog uit de basis te houden." We wisten al langer dat Roberto Martínez veel waardering koestert voor Youri Tielemans, maar na de interland tegen Rusland ging de bondscoach ver in zijn lof voor de 19-jarige middenvelder van Anderlecht. Verstandig? En terecht? Wij legden de vraag voor aan drie ex-Rode Duivels.

Lorenzo Staelens: "Verkies Tielemans boven Witsel en Nainggolan"

"Ik begrijp de uitspraken van de bondscoach wel. Tielemans kan infiltreren, hij is explosief en hij heeft duelkracht. Hij is een complete middenvelder. En hij is nog altijd máár 19, hij heeft nog een progressiemarge. Hij is vroeg rijp, hij heeft persoonlijkheid. Hij kan een groep op sleeptouw nemen. Ik verkies Tielemans boven Nainggolan. Ze hebben allebei een goed schot op doel, maar Tielemans is nog meer een technische speler en hij bezit meer infiltratievermogen. Ik weet dat de concurrentie op het middenveld groot wordt, maar ik verkies Tielemans boven Witsel. Axel speelt meer lateraal, Tielemans heeft meer diepgang. Ik dacht dat het bij Witsel te maken had met de opdrachten van Wilmots, maar hij blijft zo spelen.



Benieuwd naar de meningen van Philippe Albert en Marc Degryse? Neem dan snel een kijkje op HLN PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef NU 4 weken voor maar 1 euro.