Twee draws blijven niet zonder gevolgen: Rode Duivels zakken verder weg op FIFA-ranking

Door: redactie

29/03/17 - 12u05

© photo news.

1-1 tegen Griekenland en 3-3 tegen Rusland. Niet alleen twee ontgoochelende resultaten voor onze Rode Duivels, het zijn ook resultaten met gevolgen. Op de FIFA-ranking moeten de troepen van bondscoach Roberto Martínez straks namelijk twee plaatsjes inleveren.

Van vijf naar zeven gaan we, dat blijkt uit de zogenaamde 'Prognosis Tool' op de officiële website van de FIFA. Op dit moment telt België 1.379 punten, dat zouden er na de twee draws tegen de Grieken en de Russen van de voorbije dagen 1.281 punten worden, goed voor een zevende stek. Colombia maakt de omgekeerde beweging: van zeven naar vijf. Brazilië, het eerste land dat zich kwalificeerde voor het WK in Rusland, neemt dan weer de eerste plek over van Zuid-Amerikaanse rivaal Argentinië. Opvallend trouwens: Duitsland is op drie het enige niet-Zuid-Amerikaanse voetballand in de top-5 van de FIFA-ranking. De volgende FIFA-ranking wordt op 6 april bekendgemaakt