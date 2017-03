Duivels na laatste fluitsignaal belaagd voor een selfie

© belga.

De Russen hebben nog een dik jaar om de veiligheid voor het WK in eigen land op te schroeven, want vandaag lieten de mensen van de security een steek vallen in de Fisht Arena. Vlak na het laatste fluitsignaal in Rusland - België (3-3) werden de Rode Duivels belaagd door enkele veldbestormers, die een selfie wilden. De stewards schoten te laat in actie en dat was duidelijk niet naar de zin van Romelu Lukaku en co.