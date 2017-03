Tegenstanders Rode Duivels tanken vertrouwen, Kalinic incasseert drie goals tegen Estland

Bosnië won met 1-2 van Albanië. © epa.

Bosnië en Estland, twee tegenstanders van de Rode Duivels in de EK-kwalificatiecampagne, hebben vandaag vertrouwen getankt. Bosnië ging met 1-2 winnen in Albanië en Estland bezorgde Kroatië en Gent-doelman Kalinic rode kaken (3-0).

Dzeko (7.), vanop de stip, en Lulic (43.), met een intikker, brachten de Bosniërs nog voor rust op een dubbele voorsprong in Elbasani. Albanië kwam na de pauze niet verder dan een kopbaldoelpunt van Balaj (69.). Bij Bosnië stonden Begovic (ex-La Louvière), Sunjic (ex-Kortrijk) en Zukanovic (onder meer ex-AA Gent) in de basis.



Estland nam in een vriendschappelijk duel in Talinn verrassend de maat van Kroatië (3-0). Gent-doelman Lovre Kalinic kreeg zijn kans in doel bij de Kroaten, maar ging in de fout bij de goals van Luts (1.) en Zenjov (84.). Tussendoor scoorde ook Vassiljev (82.) nog. Naast Kalinic stond bij Kroatië ook oud-Club Brugge-topschutter Ivan Perisic in de basis. In november maakten de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion nog brandhout van Estland (8-1).



In de EK-kwalificatiecampagne staan Bosnië (10 punten) en Estland (4 punten) respectievelijk derde en vijfde. De Rode Duivels tellen als groepsleider 13 punten.