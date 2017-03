"Geef mij een probleem"

Stephan Keygnaert in Rusland

28/03/17 - 09u32

Sochi is niet wat Guns N' Roses-zanger Axl Rose destijds in gedachten had - 'Paradise City, where the grass is green and the girls are pretty'. Een aantal Rode Duivels haakte in laatste instantie af, onder wie Thibaut Courtois. Niettemin blijft de coach onverstoord: "Hopelijk ben ik vanavond een rijker mens na de match."