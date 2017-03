34 fans zijn 15 uur onderweg voor oefenmatch Rode Duivels: "Zo zie je nog eens iets van de wereld"

Dietert Bernaers in Sochi

Een oefenmatch in Rusland, op een dinsdag. Voor sommige supporters van de Rode Duivels is werkelijk niéts te gek. 34 fans maken de trip naar Sotchi. "Zo zie je nog eens iets van de wereld."

Voor je favoriete team moet je wat overhebben. Enkele uren nadat de Rode Duivels teleurstellend gelijkgespeeld hebben in de WK-kwalificatiematch tegen Griekenland (1-1) verzamelen twintig fans van de nationale ploeg op een carpoolparking in Houthalen. Het is zondagochtend, 7 uur, en door de zomertijd hebben de meesten slechts een uurtje of twee, drie geslapen. We horen Limburgse accenten, maar ook Oost-Vlaamse dialecten en een Brabantse tongval. De jongste supporter, Enja, is 18, de oudste, Leo, is 67.



Van Houthalen gaat het naar de luchthaven van Düsseldorf. Via Moskou wordt vervolgens naar Sotchi gevlogen. De ontvangst aan de Russische Rivièra is uiterst warm. In de aankomsthal staat een traditioneel uitgedoste folkloregroep de Belgische fans op te wachten. Er wordt gezongen en gedanst, iedereen krijgt een stukje karavay, typisch Russisch brood. "Je kunt in Rusland niet méér welkom zijn dan wanneer je karavay aangeboden krijgt bij je aankomst", legt Elena Erkina uit. Zij is door de WK-organisatie aangesteld om de Belgen twee dagen te begeleiden in Sotchi en hen op hun wenken te bedienen.



