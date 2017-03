"Niet akkoord met Courtois. Deze match is wél belangrijk"

Rudy Nuyens

28/03/17 - 06u48

© belga.

De voetbalbond doet financieel een goeie zaak met de wedstrijd in Rusland, maar Courtois stelde het nut van deze match in vraag. "Niet akkoord met wat Thibaut zegt", reageert Toby Alderweireld.

De verdediger van Tottenham vindt niet dat deze interland er te veel aan is. "(lacht) De 300.000 euro die de bond voor deze wedstrijd krijgt, gaat niet naar mij. Maar deze wedstrijd is sportief een goeie uitdaging. We spelen tegen een goeie tegenstander, die we straks misschien ook op het WK zullen tegenkomen. Dan wil je goed presteren. Ik kijk er ook naar uit nog eens met Thomas Vermaelen samen te spelen."



Ook voor Roberto Martínez is de partij tegen Rusland geen tussendoortje. "We spelen tegen een team waarvoor geen vriendschappelijke wedstrijden bestaan, omdat Rusland sowieso geplaatst is voor het WK. Elke Russische speler moet tonen dat hij competitief is."