Bondscoach Martínez laat in zijn kaarten kijken: Mignolet en Vermaelen spelen, ook Tielemans ruikt zijn kans

Door: Glenn Bogaert

27/03/17 - 17u25

© Twitter Michiel Ameloot.

Aan blessurezorgen geen gebrek bij de Rode Duivels voor de oefenpot van morgenavond in en tegen Rusland. Maar elk voordeel heeft z'n nadeel, nietwaar? Door de afwezigheid van Thibaut Courtois en Laurent Ciman mogen Simon Mignolet en Thomas Vermaelen zeker op speeltijd rekenen, dat bevestigde bondscoach Roberto Martínez op zijn persconferentie in Sochi. En ook Youri Tielemans mag hopen op speelminuten en mag zelfs dromen van een eerste basisplaats.

De doelman van Liverpool en de centrale verdediger van AS Roma krijgen tegen Rusland de kans om zich in de kijker te spelen met het oog op het vervolg van de WK-kwalificatiecampagne richting het WK in Rusland. Beide spelers 'profiteren' van de blessures van Courtois (heup) en Ciman (knie).



Kansen voor Tielemans

Daarnaast ontbreekt ook nog breekijzer op het middenveld Marouane Fellaini (teen). Sterkhouders Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Thomas Meunier haakten eerder al af voor de WK-kwalificatiematch tegen Griekenland van afgelopen zaterdag (1-1). En dat biedt kansen voor Youri Tielemans. De 19-jarige middenvelder van Anderlecht doet het volgens de bondscoach uitstekend op training en de gecharmeerde Roberto Martínez wil hem graag aan het werk zien in een wedstrijd.



Grapjas Alderweireld

Het oefenpartijtje tegen Rusland legde de Belgische voetbalbond overigens geen windeieren. De collega's van de Russische bond betalen immers niet alleen het volledige verblijf van onze nationale ploeg, de KBVB krijgt daar ook nog eens 300.000 euro bovenop. En dat is intussen ook Toby Alderweireld ter ore gekomen. De centrale verdediger van Tottenham zag er zowaar de humor van in: "Krijg de bond 300.000 voor deze match? Die gaan zeker niet naar mij..."