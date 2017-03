Belgische fans in Sochi warmen op met sneeuwballengevecht

Dietert Bernaers

27/03/17 - 16u48

video Lente in België, sneeuw in Sochi. De 34 Belgische supporters die naar Rusland zijn getrokken voor de oefenwedstrijd van de Rode Duivels morgen, konden vandaag zowaar de latten op. Sochi mag dan wel op dezelfde breedtegraad liggen als Nice, maar in de bergen aan de Zwarte Zee sneeuwde het nog flink.