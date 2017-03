Wat bezielde Dries Mertens hier? Gefrustreerde Rode Duivel trekt meermaals aan neus van Griek

Manu Henry

26/03/17 - 09u52

Neen, ook Dries Mertens leverde gisteravond geen knalprestatie af tegen de Grieken. 'Driesje' was wel goed voor de assist van de belangrijke gelijkmaker, maar was niet altijd even zuiver in de passing. Daarnaast was er op het uur nog een fase waar hij alle aandacht naar zich toe trok. Een gefrustreerde Mertens ging immers meermaals aan de neus trekken van Giorgos Tzavellas - de Griek die in blessuretijd vroegtijdig mocht gaan douchen. Een ietwat vreemde actie van de man in vorm dit seizoen bij Napoli. Ref Brych bestrafte het haantjesgedrag met een geel karton.