Bondscoach: "Hebben onszelf vermoord met slechte staat van het veld"

Door: redactie

26/03/17 - 00u12 Bron: Sporza, Belga

Bondscoach Roberto Martinez zat met gemengde gevoelens nadat België pas in de slotfase dankzij een heerlijke volley van Romelu Lukaku ontsnapt was aan een blamage tegen Griekenland.

De Rode Duivels leken op weg naar hun eerste nederlaag in een WK-kwalificatiewedstrijd sinds maart 2009, toen ze met 2-4 onderuitgingen tegen Bosnië-Herzegovina. Maar door het gelijkspel is het eerste puntenverlies in deze kwalificatiecampagne wel een feit. "Ik ben teleurgesteld met onze prestatie", bekende de bondscoach na de wedstrijd. "We hebben de Grieken laten doen wat ze wilden doen. Je moet zorgen dat je geen tegendoelpunt slikt. We wisten dat Mitroglou gevaarlijk was. Het tempo was te laag en daar speelde de slechte staat van het veld dan weer een hoofdrol in. Griekenland is met een plan naar Brussel gekomen en heeft dat perfect uitgevoerd: één kans afdwingen en ook scoren. Vanuit hun standpunt spelen ze een perfecte wedstrijd. Maar wij mogen niet gefrustreerd raken als de tegenstander sterk verdedigt. Eden Hazard en Kevin De Bruyne kunnen dat met hun individuele klasse vaak verdoezelen. Het team wist vandaag niet hoe ze het moesten oplossen, we moeten rationeler voetballen en leren om tegen dergelijke teams te spelen. We mogen niet accepteren dat we gefrustreerd raken."

"Dat het tempo aan de lage kant lag? We wisten dat Griekenland defensief ging spelen. Je moet geduld hebben om zo'n ploeg uit verband te spelen. Bovendien speelde het veld een belangrijke rol. Zo hebben we onszelf vermoord. Het was onmogelijk om een snelle balcirculatie te krijgen en dat zorgde voor frustratie. We forceerden de zaken en daardoor was het een moeilijke prestatie. Ik onthou de mentaliteit. We wilden dat doelpunt en op het einde kregen we onze beloning."



Eerder deze week wees Martinez al op de collectieve sterkte van deze groep. "En ook vanavond heb ik weer een team gezien: we wilden absoluut niet verliezen, ook al hadden we niet al te veel kansen. Na de gelijkmaker was het spijtig dat er niet meer tijd was. Het team wilde zich absoluut niet neerleggen bij de nederlaag."



Door Marouane Fellaini aan de aftrap te brengen zorgde Martinez toch enigszins voor een verrassing. Radja Nainggolan werd zo een rijtje hoger geschoven. "Ik wou Fellaini als anker naast Axel Witsel zetten om op te boksen tegen dat sterke Griekse middenveld. In de tweede helft heb ik Marouane naar de kant gehaald omdat hij al geel had gekregen en ik niet wilde riskeren met tien te vallen. Hij heeft een meer dan degelijke wedstrijd gespeeld", besloot de bondscoach.