Scherpe Chadli bij onze videoman: "Mirakel voor de Grieken"

Mathieu Goedefroy

25/03/17 - 23u59

© belga.

video

De Rode Duivels speelden vanavond 1-1 gelijk tegen Griekenland. Doelman Thibaut Courtois kreeg weinig werk op te knappen, maar moest zich toch één keer gewonnen geven. "Het was een frustrerende match op een droog en hobbelig veld, zeker omdat wij wilden voetballen. We kwamen er moeilijk door. Tijdens de rust proberen we bij te sturen, maar dan staan we wat te slapen en komen we op achterstand. We weten dat Mitroglou een gevaarlijke spits is. Daarna gaan ze tijd winnen en de scheidsrechter fluit elk klein duwtje. Zo is het moeilijk om tempo in de match te krijgen. We misten Kevin en Eden die dat tikkeltje extra kunnen brengen. Uiteindelijk is het nog goed dat we leider blijven."