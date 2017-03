Witsel bij onze videoman: "In China mag ik aanvallender spelen"

Mathieu Goedefroy

Axel Witsel is nog steeds Rode Duivel. Ondanks zijn transfer naar China en al de bijhorende kritiek over een niveauverschil, is de middenvelder er ook bij in de meest recente selectie van bondscoach Roberto Martinez. "Ik snapte sowieso al niet waarom China een probleem zou zijn", vertelde Witsel vandaag op een persmoment aan onze videoman. Of nog: "In China krijg ik de kans om wat aanvallender te spelen."