Thorgan Hazard opgeroepen: "Hij is fit, maar ik verwacht niet dat hij 90 minuten kan spelen"

Door: Glenn Bogaert

21/03/17 - 13u23

© photo_news.

Geen Eden Hazard tegen Griekenland zaterdag, maar misschien wel Thorgan Hazard. De 23-jarige offensieve middenvelder van Borussia Mönchengladbach werd zopas opgeroepen door bondscoach Roberto Martínez. En dat is opvallend want de jongere broer van de geblesseerd afgehaakte Eden is zelf ook nog maar pas hersteld van een knieblessure. Het is dan ook afwachten of de ex-speler van Zulte Waregem wél in staat is om te spelen: "Hij is fit, maar ik verwacht niet dat hij 90 minuten kan spelen", klinkt het voorzichtig bij de bondscoach.