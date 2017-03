Hoe zit dat nu met Real Madrid, Thibaut?

Kristof Terreur

21/03/17 - 13u17 Bron: HLN in Engeland

© photo news.

Bovenstaande vraag zat er aan te komen. Cadena Ser, Spaanse radiostation, stelde ze gisteren opnieuw aan Thibaut Courtois. Courtois en Real is immers een dankbaar onderwerp voor ratelende Spaanse radiostations en de 'talk of the tabloids' in Engeland. Er zijn al meer woorden aan verspild dan tussen beide actoren. Onze man in Engeland, Kristof Terreur, schetst de situatie.

230.000 euro per week De voorpagina van Marca, meestal een indicator, heeft hij nog niet gehaald. Die van AS wel. In december titelde de tweede Spaanse sportkrant: 'Objetivo Courtois' - 'Real Madrid gaat in de zomer voor Courtois'. Sindsdien ratelen Spaanse radiostations maar door. Real-legende Iker Casillas deed zijn zegje op Onda Cero: "De beste doelman van het moment." Een ruiloperatie met Alvaro Morata, toptarget van Chelseacoach Antonio Conte, werd on air al een aantal keer gesuggereerd, maar zulke transacties zijn in het echt vaak te gecompliceerd. En er waren de meer private verhalen in Spanje. Dat Courtois actief speurt naar een school voor dochtertje Adriana, straks drie. Die hebben de Engelse media op scherp gezet. De tongen en de pennen zijn los. Vrijdag schreef de Daily Mirror bijvoorbeeld dat Chelsea een brutoweekloon van 230.000 euro op tafel zou moeten leggen om Courtois uit Madrid weg te houden. Het was niet meer dan een berekende gok. In kleedkamers en aan de ontbijt- en lunchtafel praten spelers met regelmaat openlijk over lonen en transfers. Toch heeft de doelman sinds begin 2016 geen enkel formeel gesprek meer gehad met de Chelseadirectie over een contractverlenging, zo werd ons gisteren binnen de club bevestigd. Laat staan over de centen. Ze weten dus niet wat hij wil. © getty.