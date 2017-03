Boyata: "Het missen van het EK heeft me wel pijn gedaan"

Rudy Nuyens

21/03/17 - 10u20

Dedryck Boyata (26) heeft slechts twee interlands op zijn teller. Of beter: twee invalbeurten, eentje in 2010 tegen Oostenrijk en eentje in het voorjaar van 2016 tegen Portugal. Alles samen goed voor 49 speelminuten als Duivel. Hij leek erbij te zullen zijn op het EK in Frankrijk, maar een hamstringblessure gooide roet in het eten. Nu is de verdediger er wel bij, bij afwezigheid van Kompany en de voorkeur wegdragend op Engels en Lombaerts.