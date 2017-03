Casteels na 3 jaar weer Duivel: "Ben tevreden nu"

Mathieu Goedefroy

20/03/17 - 20u46

© Mathieu Goedefroy.

video Meer dan drie jaar na zijn laatste selectie voor de Rode Duivels heeft doelman Koen Casteels vandaag zijn 'comeback' gemaakt op het trainingsveld van de nationale ploeg. De Wolfsburg-doelman stond nadien ook maar wat graag de pers te woord. "Ik ben tevreden nu", glimlacht hij.

"Ik ben heel blij om hier te zijn", vertelt Casteels, zichtbaar gelukkig. "Het is bijna drie jaar geleden. Het geeft me hier een heel goed gevoel dat ik al mijn oud-ploegmaats terugzie, na zo'n lange periode van afwezigheid. Maar ik ben terug, dus ik ben tevreden nu."



Ook bij Wolfsburg verdween Casteels eind november uit de ploeg. Een zware periode, maar de moed opgeven, daar dacht hij naar eigen zeggen nooit aan. "Ik ben altijd keihard blijven werken en ik heb nooit gewanhoopt. Ik wist dat mijn kans nog wel eens zou komen, en dat is heel belangrijk. Als je ergens in een hoekje gaat zitten kniezen riskeer je er ook niet te staan wanneer die kans er komt. Er zijn bij de Rode Duivels nu eenmaal heel veel goede spelers op elke positie, en dat is bij de keepers niet anders."