Nainggolan: "Ik schaam me niet omdat ik rook"

Mathieu Goedefroy

20/03/17 - 20u27

© Mathieu Goedefroy.

Radja Nainggolan is opnieuw Rode Duivel. Nadat hij bij de vorige interlandbreak gepasseerd was door bondscoach Roberto Martinez ("een grote teleurstelling", zei hij daarover), stond de Antwerpenaar vanmiddag voor het eerst opnieuw met onze nationale ploeg op het trainingsveld. En gelukkig voor de fans van de flamboyante Roma-speler is hij niét veranderd. "Ik schaam me niet omdat ik rook", vertelde hij na de training aan onze videoman.