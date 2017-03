Door: Mathieu Goedefroy

20/03/17

© Mathieu Goedefroy.

Koen Casteels interviewen: het is geen gemakkelijke klus. Dat ondervond gisteren de televisieploeg van Sporza, toen ze de Wolfsburg-doelman voor hun neus kregen. Casteels is 1m96 en dat bleek voor de cameraman van journalist Peter Vandenbempt iets te groot om goed in beeld te brengen. De arme man vond er niets anders op dan er een stoel bij te halen om op te gaan staan. Casteels zelf kon er smakelijk om lachen.