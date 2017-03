Hazard, Fellaini en Meunier niet op trainingsveld in Tubeke

Door: redactie

20/03/17 - 19u11 Bron: Belga

© photo news.

De Rode Duivels zijn vanavond met wat vertraging gestart aan hun eerste training in de voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland en de oefeninterland in en tegen Rusland.

© belga.

De training in het Belgian Football Center in Tubeke startte voor de ogen van een vijfhonderdtal toeschouwers zonder aanvoerder Eden Hazard. De 26-jarige winger heeft vorige week op training bij Chelsea een blessure aan de kuit opgelopen. Het is momenteel nog onduidelijk of Hazard definitief afhaakt of zich later nog bij de selectie voegt. In spelersnood zit bondscoach Roberto Martinez niet aangezien de Spanjaard vorige week een ruime selectie van 27 spelers opriep voor beide interlands. Ook Thomas Meunier en Marouane Fellaini lieten zich maandag niet zien op het oefenveld. Meunier zat zondagavond al geblesseerd in de tribune bij Paris Saint-Germain, Fellaini kwam zondag nog in actie bij Manchester United. Martinez heeft voorlopig dus 24 Duivels ter beschikking.



Met Griekenland krijgen de Rode Duivels zaterdag de nummer twee uit hun WK-kwalificatiegroep over de vloer, voor beide teams wordt het hun vijfde partij in groep H. België leidt autoritair met twaalf op twaalf, de Grieken hebben slechts twee puntjes minder. Mits winst zetten de Belgen dus een eerste stap richting WK van volgend jaar.