Kleurrijk naar de training: da's dan 4.024 euro, AUB

Kevin Mirallas groet Michy Batshuayi, vreemdste vogel onder Rode Duivels. © photo news.

Dat het onze Rode Duivels niet aan stijl ontbreekt, bleek gisteren opnieuw bij hun aankomst aan het oefencomplex in Tubeke. Zaterdag voetballen ze tegen Griekenland, maar niet alvorens eerst alles uit de kast te halen voor de reis richting België. Vooral voor Michy Batshuayi mocht het wat meer zijn. Op sociale media werd hij al gekscherend vergeleken met Sinterklaas' beste vriend, maar we kunnen met zekerheid zeggen: zwartepiet schuift niet in Balmain door de schoorsteen. Het vestje: een slordige 2.950 euro bij Harrods. Aan de bijpassende broek hangt een prijskaartje van 570 euro. Behoorlijk exclusief trouwens, want enkel deze maand verkrijgbaar. Voor de volledigheid: het oranje T-shirt van Yeezy gaat voor 182 euro over de toonbank, de limited edition Adidasschoenen van Yeezy voor 220 euro. Zijn Spongebob-rugzak ten slotte, kost 102 euro.