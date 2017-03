Daar zijn ze weer: de Duivelse parade aan luxewagens in één minuut

Door: Mathieu Goedefroy

20/03/17 - 16u10

© Mathieu Goedefroy.

Om stipt 15 uur werden de Rode Duivels vanmiddag verwacht op het oefencomplex in Tubeke, en het moet gezegd: iedereen hield zich er aan. De Bruyne, Courtois, Fellaini en co lieten zich allemaal op tijd binnenrijden, in de meest diverse stoet aan luxewagens. Onze videoreporter stond paraat en zorgde voor deze compilatie. We hebben voor uw gemak aan elke auto het bijhorende prijskaartjes (full option, welteverstaan) gehangen.