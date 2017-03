Ex-hulptrainer Rode Duivels fronst wenkbrauwen bij selectie Boyata en had iemand anders verwacht

Door: Glenn Bogaert

19/03/17 - 15u40

Roberto Martínez maakte afgelopen vrijdag zijn selectie bekend voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland van aanstaande zaterdag. Opvallend is dat de Spaanse bondscoach een uitnodiging in petto had voor Dedryck Boyata, de centrale verdediger van Celtic die na een periode van blessureleed weer zijn neus aan het venster steekt. Eddy Snelders, ex-hulptrainer bij de nationale ploeg en momenteel analist, uitte echter zijn bedenkingen bij de selectie van Boyata.

De 57-jarige Snelders was dit weekend te gast in 'Studio Live' op Play Sports en had duidelijk liever iemand anders bij de selectie van de Rode Duivels gezien: "Dat Boyata geselecteerd is, komt voor mij toch als een verrassing. Die zou naar het schijnt goed bezig zijn in Schotland, maar Bjorn Engels is er niet bij. Ik vind dat je ook gewoon Engels had kunnen selecteren. Hij is misschien wat afgeremd geweest door blessurelast, maar hij is wel goed. Dit was misschien het ideale moment om hem mee te nemen. Er is drie dagen na de match tegen Griekenland namelijk ook nog een vriendschappelijke match tegen Rusland." En wat is uw mening? Is de 26-jarige Boyata terecht geselecteerd of had Roberto Martínez toch voor Bjorn Engels of iemand anders moeten kiezen?