Geen Kompany in selectie, Martínez kiest wel voor Witsel, Nainggolan en Chadli

Roberto Martínez heeft deze middag in het Belgian Football Center in Tubeke zijn 27-koppige selectie bekendgemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (25 maart) en de oefeninterland in en tegen Rusland (28 maart). De bondscoach laat Vincent Kompany uit de selectie. Radja Nainggolan, Axel Witsel en Nacer Chadli zijn er wel bij. Uit de Belgische competitie worden Thomas Foket, Leander Dendoncker en Youri Tielemans opgeroepen.

Geen Vincent Kompany dus bij de Rode Duivels. De blessuregevoelige kapitein komt de laatste maanden maar niet aan spelen toe bij Manchester City en betaalt daarvoor nu het gelag. "Kompany is belangrijk voor de groep, hij zal er in de toekomst ongetwijfeld weer bij zijn. Maar hij heeft al enkele maanden geen negentig minuten gespeeld, we moeten hem beschermen en hem nu ruimte geven om opnieuw volledig fit te raken. Als ik hem nu oproep, leg ik onnodige druk op zijn schouders. Ik heb er vertrouwen in dat Kompany in juni kan spelen tegen Estland."



In de verdediging kiest Martínez wél voor Thomas Vermaelen, die nochtans ook niet vaak aan de bak komt bij AS Roma. Nicolas Lombaerts ontbreekt dan weer. "Hij zit in een moeilijke periode. Daarom is hij er niet bij. Ik heb een gesprek met hem gehad", vertelt Martínez.



Op het middenveld is Axel Witsel er nog steeds bij. "We volgen hem in China. Ik ben blij met zijn fysieke paraatheid. De Chinese competitie is vergelijkbaar met de Russische." Radja Nainggolan wordt dan weer beloond voor zijn sterke prestaties van de laatste weken bij AS Roma. Van Anderlecht selecteert Martínez Leander Dendoncker en Youri Tielemans. Ook de terugkeer van Nacer Chadli springt in het oog.



Doelmannen

Thibaut Courtois (Chelsea)

Simon Mignolet (Liverpool)

Matz Sels (Newcastle United)

Koen Casteels (Wolfsburg)



Verdedigers

Toby Alderweireld (Tottenham)

Jan Vertonghen (Tottenham)

Laurent Ciman (Montréal Impact)

Thomas Vermaelen (AS Roma)

Leander Dendoncker (Anderlecht)

Thomas Meunier (PSG)

Dedryck Boyata (Celtic)

Thomas Foket (AA Gent)



Middenvelders

Yannick Carrasco (Atlético Madrid)

Nacer Chadli (West Bromwich Albion)

Axel Witsel (Tianjin Quanjian)

Marouane Fellaini (Manchester United)

Youri Tielemans (Anderlecht)

Moussa Dembélé (Tottenham)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Radja Nainggolan (AS Roma)



Aanvallers

Eden Hazard (Chelsea)

Kevin Mirallas (Everton)

Dries Mertens (Napoli)

Romelu Lukaku (Everton)

Divock Origi (Liverpool)

Christian Benteke (Crystal Palace)

Michy Batshuayi (Chelsea)



Met Griekenland krijgen de Rode Duivels volgende week de nummer twee uit hun WK-kwalificatiegroep over de vloer, voor beide teams wordt het hun vijfde partij in groep H. België leidt autoritair met twaalf op twaalf, de Grieken hebben slechts twee puntjes minder. Mits winst zetten de Belgen dus een eerste stap richting WK van volgend jaar.



Een dag na de confrontatie met Griekenland - die in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion gespeeld wordt - reizen de Duivels door naar Rusland. Daar ontmoeten ze op dinsdag 28 maart WK-organisator Rusland in het Fisht Stadium in Sochi.