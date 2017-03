Martínez looft Witsel: "Faam te danken aan zijn individuele klasse, als een ploegspeler"

SG

15/03/17 - 11u00 Bron: Hoogvliegers

In de vijfde aflevering van Hoogvliegers (vrijdag op Play Sports) gaat Geert de Vlieger op bezoek bij Roberto Martínez. Ze hebben het onder andere over de transfers van de Rode Duivels en hun toekomst. Als het over Axel Witsel gaat, is de bondscoach erg duidelijk: hij ziet geen problemen in de overgang van onze landgenoot naar de Chinese competitie en benadrukt zijn individuele sterkte als teamspeler.

Vrijdag maakt Roberto Martínez zijn definitieve selectie bekend voor het WK-kwalificatieduel tegen Griekenland (25/3) en het oefenduel tegen Rusland (28/3). Axel Witsel hoeft ondanks zijn duchtig besproken overstap van Zenit Sint-Petersburg naar Tianjin Quanjian niet te vrezen voor een plaats. In een interview met Geert de vlieger voor Hoogvliegers is de 43-jarige Spanjaard klaar en duidelijk. "Ik ben niet bezorgd over Witsel. Daar is veel over gesproken, maar hij was vanaf het begin erg duidelijk", aldus Martínez.



"Hij heeft me gebeld en uitgelegd dat hij een persoonlijke beslissing zou maken. Als ik eerlijk ben, Witsels faam kwam niet doordat hij voor een grote Italiaanse of Engelse club speelde. Dat is te danken aan zijn individuele klasse, als een ploegspeler. In dit geval in de Russische competitie. Voor mij is er geen groot verschil tussen de Russiche en de Chinese competitie."



Het heikelste punt voor Martínez is misschien wel Radja Nainggolan. 'Il Ninja' verkeert de jongste weken in bloedvorm en scoort bij AS Roma aan de lopende band. In november greep de 28-jarige middenvelder verrassend naast een selectie - dat verhaal kent u inmiddels. "Maar de deur blijft open voor iedereen, ook voor Radja", zei de bondscoach twee weken geleden nog in Humo. Afwachten of Martínez vrijdag de deur opnieuw dichtdoet.