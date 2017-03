Inter droomt van Mertens, maar Rode Duivel droomt van andere competitie

Niels Poissonnier

15/03/17 - 06u23

Aan interesse geen gebrek voor Mertens. © afp.

Wees er maar zeker van, Dries Mertens (29) zal nog vaak deze voorpagina halen. Want: een contractverlenging bij Napoli blijft uit. Inter Milaan droomt al luidop van de Rode Duivel, maar die verkiest een transfer naar de Premier League...

Inter Milaan houdt de situatie van Mertens nauwlettend in de gaten. Het contract van onze landgenoot bij Napoli loopt in de zomer van 2018 af en het ziet er niet naar uit dat daar een vervolg aan komt. Mertens en Napoli onderhandelen al sinds het najaar van 2014 over een verlenging. Tevergeefs, want de contractbesprekingen blijven maar aanslepen.



De belangstelling van Inter Milaan is niet bovendien nieuw. Twee jaar geleden wilde het Mertens ook al aantrekken, maar tot concrete gesprekken kwam het toen nooit. Ook nu valt het te betwijfelen of de 55-voudige Rode Duivel openstaat voor een vertrek naar Milaan.



Dries Mertens is hot, sinds hij imponeert als valse negen bij Napoli. Met liefst 18 goals in de laatste 17 wedstrijden staat zijn naam op menig verlanglijstje. Het zorgt ervoor dat Mertens zich in de sterkste positie bevindt om te onderhandelen. Beseffend dat hij in mei 30 jaar wordt, wil de aanvaller een laatste grote slag slaan. Zonder daarbij het sportieve luik links te laten liggen, voor alle duidelijkheid. Mertens wees een paar maanden terug nog een waanzinnig bod uit China af.