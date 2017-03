Rode Duivels blijven vijfde op FIFA-ranking

Door: redactie

De Rode Duivels blijven op de vandaag gepubliceerde FIFA-ranking op de vijfde plaats staan. In vergelijking met vorige maand zijn er geen veranderingen te bespeuren in de top tien van de ranglijst. Argentinië blijft lijstaanvoerder.

De Argentijnen hebben 1644 punten op de nieuwe ranglijst. Daarna volgen Brazilië (1534 punten), Duitsland (1443), Chili (1389) en België (1379).



De volgende FIFA-ranking wordt op 6 april bekendgemaakt. De Rode Duivels spelen hun volgende interland op zaterdag 25 maart. Dan ontvangen Hazard en co. 's werelds nummer 46 Griekenland in het Koning Boudewijnstadion voor hun vijfde WK-kwalificatiewedstrijd. Drie dagen later geven de Duivels in Sotsji Rusland vriendschappelijk partij.