Fellaini: "Als ik naar China vertrek, zit mijn carrière als Rode Duivel erop"

Door: redactie

8/03/17 - 14u34 Bron: Sport Voetbalmagazine

© photo news.

© reuters.

De voorbije tijd circuleerde het gerucht dat er interesse zou zijn voor Marouane Fellaini vanuit China. De boomlange middenvelder van Manchester United zegt in Sport/Voetbalmagazine niet op voorhand nee, maar stelt wel dat een transfer naar Azië het einde van zijn carrière als Rode Duivel betekent. "We zien wel, maar het is geen prioriteit", stelt 'Big Fella' in het weekblad. "Ik ben daar eerlijk in: als ik naar China ga, is het over en uit met de nationale ploeg. Het eerste wat ik dan doe, is de bondscoach bellen om te zeggen dat ik stop."



Verfijnder spelsysteem

Het blad wilde ook nog onder meer weten wat voor nieuws Roberto Martínez heeft bijgebracht bij de Rode Duivels. "Hij heeft een andere visie. Hij heeft de tactiek veranderd, met een verfijnder spelsysteem. Maar we zullen mettertijd de balans opmaken, want tegen wie hebben we voorlopig al gespeeld? We hebben het nog niet moeten opnemen tegen Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Italië, enzovoort... De echte tests moeten nog komen."