"Ik moet onder de indruk raken van iemand voor ik hem selecteer. Namen of verleden spelen geen rol"

Door: redactie

2/03/17 - 15u02 Bron: Humo

© photo_news.

Humo wist in z'n editie van deze week niemand minder dan bondscoach Roberto Martínez te strikken en die had het in het uitgebreide interview onder meer over Axel Witsel en Radja Nainggolan - toch twee hete hangijzers gezien de recente gebeurtenissen. "Ik moet onder de indruk raken van iemand voor ik hem selecteer. Namen of het verleden spelen geen rol", aldus de oefenmeester.