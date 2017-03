"Ze aanvaarden dat ik defensie Rode Duivels dirigeer, ook al speel ik 'maar' bij Montreal"

Door: Glenn Bogaert

1/03/17 - 11u15 Bron: Play Sports

© Twitter Play Sports.

video Thomas Vermaelen en Sven Nys hebben we al de revue zien passeren en deze week pakt 'Play Sports' uit met een derde aflevering in de reportagereeks 'Hoogvliegers' van analist Geert De Vlieger. Dit keer trok de gewezen doelman van Anderlecht en Club Brugge naar Canada om er Laurent Ciman op te zoeken en aan de tand te voelen.

Dat @LaurentCiman23 ¿ zich in z'n sas voelt bij de @BelRedDevils , is duidelijk... ¿¿ pic.twitter.com/yDL2zN9EzP

De 31-jarige ex-verdediger van Charleroi en Standard heeft het naar zijn zin bij zijn club Montreal Impact, maar praat natuurlijk ook over zijn rol bij de Rode Duivels. Ondanks het feit dat hij in een relatief bescheiden competitie als de MLS speelt, vervult hij een belangrijke rol onder de auspiciën van bondscoach Roberto Martínez. Ciman mag zich met al zijn ervaring zelfs een van de leiders van de nationale ploeg noemen.



Op defensief vlak klikt het bovendien uitstekend met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, de twee sterkhouders van Tottenham Hotspur: "Het is makkelijk, weet je. We kennen elkaar. Vertonghen en Alderweireld weten heel goed dat ik - als centrale pion - de verdediging zal sturen. En zij aanvaarden dat. Ook al speel ik 'maar' voor Montreal en zij voor Tottenham. Toch accepteren zij dat ik de verdediging dirigeer." Bekijk HIER het voorsmaakje op aflevering drie met Laurent Ciman in de hoofdrol!