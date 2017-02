Rode Duivels oefenen op 5 juni tegen Tsjechië

Door: redactie

De Rode Duivels werken op maandag 5 juni om 20u45 een oefeninterland af tegen Tsjechië, zo maakte de Belgische voetbalbond (KBVB) vandaag bekend.

De locatie voor de oefenpot moet wel nog vastgelegd worden. De wedstrijd dient als voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag 9 juni in Estland op de zesde speeldag in groep H.



De troepen van bondscoach Roberto Martinez staan na vier speeldagen met het maximum van de punten alleen aan de leiding, met twee punten voorsprong op Griekenland. De Grieken zakken op 25 maart naar het reeds uitverkochte Koning Boudewijnstadion af. Drie dagen later, op dinsdag 28 maart, spelen de Rode Duivels in het olympisch stadion in Sochi vriendschappelijk tegen WK-organisator Rusland.