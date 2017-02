Borkelmans openhartig over zoon die in gevangenis zat: "Gevoel dat ik gefaald heb"

Door: redactie

21/02/17 - 08u52 Bron: Sporza

Vital Borkelmans. © (c) Deklat Binnen.

Vital Borkelmans heeft er een moeilijke periode opzitten. Niet alleen mocht hij na het EK beschikken als assistent-bondscoach, zijn zoon belandde ook nog eens 1,5 maand in voorhechtenis in de cel voor hooliganisme. In het Canvas-programma De Kleedkamer doet Borkelmans zijn verhaal. "Ik ben mijn zoon gaan opzoeken in de gevangenis, maar toen ik daar buitenkwam was ik echt kapot."