Manager van Rode Duivel lanceert opmerkelijke opinie over premiestelsel

17/02/17 - 17u43

In de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (25 maart) wordt de discussie over de premies van de Rode Duivels weer brandend actueel. Als voormalig CEO van de voetbalbond sloot Steven Martens een akkoord met de Rode Duivels, waarbij de spelers 60% van de netto inkomsten van de bond uit FIFA- en UEFA-toelages tijdens grote toernooien opstreken. Een wurgend contract voor de voetbalbond, zo bleek achteraf. Bart Verhaeghe heronderhandelt dat premiestelsel als ondervoorzitter van de voetbalbond, maar het is niet evident om gemaakte afspraken te herzien. In het debat ontvingen we een opmerkelijke opinie van Jesse De Preter, de manager van Rode Duivel Jason Denayer en representant van bondscoach Roberto Martínez. Hieronder de integrale versie daarvan:

Goeie timing. Net op een moment dat ons land kreunt onder de verontwaardiging over de 'graaicultuur', voert de KBVB de druk op om stevig te besparen op de winstpremies van de Rode Duivels.



Bart Verhaeghe wil naast de sportieve vernieuwing nu ook zakelijk een nieuwe koers varen. De KBVB weer financieel gezond maken, daar kan geen enkele voetballiefhebber tegen zijn. Vele spelers - niet allemaal - en hun entourage zijn koele minnaars van het idee. Ze houden het voorlopig op een droog 'contract is contract'.



Bespaar ons het argument dat die voetballers al veel te veel geld verdienen. Dat is intellectueel oneerlijk. Er bestaat geen andere stiel waarvoor je van je 6de tot je 18de verjaardag een opleiding moet volgen, maar waarin je diploma je daarna statistisch één kans op duizend geeft om 'ooit' een arbeidsplaats te verwerven in die sector. Als je dat zou lukken, dan mag je er ook nog eens van uitgaan dat je vanaf je 35ste economisch afgeschreven bent. Geen enkele 'normale' werknemer zou daar ooit mee instemmen, maar die keuze moet elke profvoetballer dus wel maken. Het is een risicovolle onderneming. Die veel lef en toewijding vraagt en tienduizenden uren van onbezoldigde fysieke en mentale arbeid.



Maar dat wil nog niet zeggen dat je als professionele voetballer altijd voor het snelle gewin moet gaan. En dat doen de meeste spelers en hun makelaars in deze wel. Hun argument 'contract is contract' getuigt vooral van kortzichtigheid. Zeker omdat de spelers geen werknemers zijn van de KBVB. Ze zijn partners. En in een partnership werk je samen aan rationele oplossingen.



Een oplossing in deze begint bij het rationaliseren van het gesprek. De premies van de Rode Duivels moeten gebaseerd zijn op een marktconform model. Om marktconform te zijn moet je een benchmark studie maken, een vergelijking met andere landen in de top van de FIFA-ranking. Verhaeghe heeft die analyse waarschijnlijk al lang gemaakt, het is dus aan de tegenpartij(en) om ook hun huiswerk te maken en daar volwassen conclusies uit te trekken.



Het is volgens ons vanuit moreel en communicatief oogpunt gewoon zelfmoord om vast te houden aan een model dat niet marktconform zou zijn. Contract of geen contract. De spelers zouden deze discussie best aangrijpen om andere zaken eindelijk eens op punt te laten stellen: de onduidelijke situatie rond de portretrechten bijvoorbeeld, waar nog heel wat werk aan de winkel is. Samen het merk Rode Duivels weer sterk maken en samen voldoende geld genereren voor de ondersteuning van het Belgische voetbal. Daar moet het iedereen om te doen zijn. Allez, tous ensemble!



Jesse De Preter

CEO Atticus Sports Management Ltd.