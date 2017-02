Eurostadion: Alain Courtois dreigt ermee om parking C te sluiten

© photo news.

Om het dossier rond het Eurostadion te deblokkeren, dreigt eerste schepen van de stad Brussel Alain Courtois ermee de toegang tot parking C op te schorten, met het risico de verkeersdruk op de naburige gemeenten te verhogen. Dat zegt hij vandaag in de krant L'Echo.

"We moeten duidelijk zijn: men verwijt ons op een gegeven moment de wetgeving niet te respecteren", aldus Courtois. "We respecteren die helemaal. We gaan tot het einde van het systeem en we sluiten de parking." Dat zou niet onmiddellijk gebeuren, aangezien Batibouw binnenkort van start gaat. Volgens de schepen zou dat wel in maart kunnen.



Zo'n maatregel dreigt de verkeersdruk te verschuiven naar de gemeenten in de omgeving, waaronder Grimbergen, tijdens grote evenementen op de Heizel. "Een wedstrijd van de Rode Duivels, dat zijn 7.800 voertuigen. Waar zullen die parkeren?" Een argument dat de schepen niet uitsluit te gebruiken.



De uitspraken van de schepen getuigen van de hoogdringendheid die zich laat voelen in het dossier, aldus L'Echo.