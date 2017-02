Witsel speelt als nummer 10 bij Tianjin: "Het verloopt goed. Ik ken al enkele Chinese woordjes"

Door: redactie

Rode Duivel Axel Witsel heeft zijn eerste wedstrijd in het shirt van Tianjin Quanjian gespeeld (en verloren). De middenvelder, die als nummer 10 speelde, ging met zijn Chinese club met 3-2 onderuit tegen de Italiaanse tweedeklasser Pisa. "Ik mag regelmatig opduiken in de vijandelijke zestien en dat zint me wel", verklaarde Witsel in 'La Dernière Heure'.

Over een maand begint de Chinese competitie en Witsel stoomt zich met zijn team klaar in het Italiaanse Catania. De Rode Duivel is zeer te spreken over de manier waarop hij ontvangen is bij Tianjin. "Ik voelde me meteen welkom en alles verloopt prima", aldus de 28-jarige middenvelder. "Ik raak ook steeds beter geïntegreerd in China en ken al enkele woorden, zoals 'hallo', ''hoe gaat het?' en 'bedankt'."



Witsel wordt door zijn trainer Fabio Cannavaro gebruikt in een offensievere rol, als aanvallende middenvelder. "We spelen met twee nummers 10 en ik ben daar één van. Op die positie kan ik aanvallend meer mijn stempel drukken en dat vind ik wel leuk."