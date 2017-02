Martínez in juni opnieuw op prospectie in Rusland

Rudy Nuyens

9/02/17 - 09u33

© ©Foto I&C.

Roberto Martínez verbleef vorige week van maandag tot vrijdag in Rusland om er, met het oog op het WK 2018, negen potentiële verblijfsoorden voor de Rode Duivels te bekijken. Beslissingen vielen er nog niet. De bondscoach voorziet een tweede prospectie in Rusland, wellicht tijdens de Confederations Cup.

Afhankelijk van loting

Er worden zowel opties opengehouden in Sint-Petersburg, Sotchi als Moskou, omdat men de mogelijkheid wil hebben om van locatie te wisselen met andere landen na de loting in december. Dan zou immers kunnen blijken dat één locatie beter gelegen is dan een andere omwille van de verplaatsingen in de groepsfase.



Om zeker te zijn van de best mogelijke verblijfs- en trainingsfaciliteiten plant Roberto Martínez een tweede en mogelijk zelfs derde prospectieronde. Het tweede bezoek volgt wellicht in de periode van 17 juni tot 2 juli, wanneer hotels en trainingsvelden door teams gebruikt worden voor de Confederations Cup.