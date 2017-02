Roberto Martínez denkt aan Adnan Januzaj

Door: Rudy Nuyens

8/02/17 - 08u07

© getty.

Roberto Martínez denkt eraan om Adnan Januzaj (22, Sunderland) op te roepen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (25 maart) en de oefeninterland in Rusland (28 maart). Dat blijkt uit een interview van de bondscoach bij 'Goals on Sunday' op Sky.



"Zijn natuurtalent springt meteen in het oog", zegt Martínez. "Er bestaan heel weinig linksvoetige creatieve voetballers als hij. In het begin van het seizoen miste hij regelmaat, maar nu hij drie of vier volledige wedstrijden heeft gespeeld, zie je dat hij een ongelofelijke impact begint te hebben. Hij is het soort speler van wie je weet dat er iets gaat gebeuren als hij aan de bal komt. Hij is een groot talent en voor de nationale ploeg is hij iemand in wie we veel hoop stellen. We hebben geen linksvoetige die op de rechterkant kan spelen."



Januzaj behoorde voor het laatst tot de selectie van de Rode Duivels op 6 september 2015.