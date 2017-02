Er knaagt iets bij Toby Alderweireld: "Ik mis élk speciaal moment"

Antwerpen, Amsterdam, Madrid, Londen: Toby Alderweireld heeft al een bijzonder mooie weg afgelegd in zijn carrière. En toch knaagt er iets. © photo news.

Antwerpen, Amsterdam, Madrid, Londen: Toby Alderweireld heeft al een bijzonder mooie weg afgelegd in zijn carrière. En toch knaagt er iets. De Rode Duivel mist zijn thuishaven en vooral zijn familie. "Ik mis élk speciaal moment", legt de 27-jarige Rode Duivel zijn ziel bloot in Humo.

Alderweireld beseft dat hij als profvoetballer een fantastisch leven leidt, maar toch knaagt er iets. "Sinds mijn 15de heb ik geen enkel kerstfeest of Nieuwjaar met mijn familie kunnen vieren. Mijn familie zie ik zelden tot nooit. Mijn oudste broer heeft een tweeling van wie ik de peter ben: ik was er niet bij op de dag van hun geboorte, op geen enkele verjaardag. Ik mis élk speciaal moment. Na twaalf jaar begint dat te wegen", zegt Alderweireld in Humo.



"Niet alles is te koop"

De verdediger van Tottenham verdient volgens klokkenluidersplatform Football Leaks zo'n 3,1 miljoen euro per jaar, maar geld maakt niet alles goed. "Niet alles is te koop. Je kunt niet 5.000 euro op tafel leggen en zeggen: Ik wil nú een avondje met vrienden op café.' Voor familiefeestjes nodigen ze me niet meer uit, want ze weten dat ik toch niet kan komen. Nog een geluk dat er zoiets als FaceTime bestaat (de videotelefoniedienst van Apple, red.). Maar het blijft FaceTime, het blijft een sms'je, het is niet: bij elkaar zijn. Snap je?"



"Mijn tijd komt nog"

De 65-voudige Rode Duivel wil tot zijn 34e of 35e alles uit het voetbal halen. "Het genieten komt daarna wel. Ondertussen maken al die ervaringen me sterker. Ik kan geen Kerstmis in België vieren? Oké, dan aanvaard ik dat. Nu doe ik alles voor mijn job, maar mijn tijd komt nog."



"Ik hou van België"

Na zijn actieve loopbaan volgt een terugkeer naar België en de stad van zijn dromen, Antwerpen. "Ik hou van België en zijn tradities, van Antwerpen, van de plekken die ik ken. Van mijn familie en van vrienden om me heen. Dát is wie ik ben. Iemand die zonder het voetbal rond de kerktoren zou zijn blijven wonen. Die ook een carrière zou hebben gehad, maar dan in een andere branche."